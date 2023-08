I Tati, i primi concerti, la tivù: "Toto Cutugno amava la Riviera"

La scomparsa di Toto Cutugno, a Riccione come a Rimini, ha suscitato commozione e fatto riaffiorare tanti ricordi. Icona della musica italiana, da giovane e fino agli anni ’90 Cutugno è stato un assiduo frequentatore della Riviera. A Riccione arrivò la prima volta alla fine degli anni ’60. Ricorda l’imprenditore Paolo Righetti: "Veniva col suo gruppo, che si chiamava Toto e i Tati: si esibivano al Dancing Park. A gestire il locale in viale Ceccarini (sopra la ferrovia, all’angolo con il viale dei Mille), l’attuale Kalamaro Piadinaro. Me lo ricordo bene: all’epoca anch’io suonai lì per un mese con Fausto Papetti. E con Toto era nata una bella amicizia".

Cutugno è tornato a Riccione altre volte. Una delle ultime, era il 1992, per condurre insieme a Gigi Sabani una serie di puntate della trasmissione Piacere Rai Uno al Cinema Teatro Turismo, che venne poi demolito per lasciare spazio al palacongressi. Il noto conduttore era accompagnato dalle ’Tate’, ovvero Dodo, Lorenza, Daniela, Graziana e Beba, mentre Sabani era affiancato dalle ’Gige’. Fu una settimana di gloria per Riccione, con il suo "più grande parco di divertimento sull’acqua in Europa", l’Aquafan, e l’esclusivo viale Ceccarini, mostrato in tivù con le luminarie natalizie. "Con Cutugno una sera ci siamo ritrovati al ristorante Da Fino, c’era pure Simona Tagli – ricorda con un po’ di nostalgia l’allora sindaco Massimo Masini – Ho subito avuto l’impressione di una gran brava persona, molto per bene, positiva, fuori dagli schemi era al massimo del suo successo, ma non lo faceva pesare". "Toto Cutugno era una persona splendida, educata e alla mano, molto collaborativa – aggiunge Giancarlo Pasini, già assessore al Turismo – Di lui ho un ricordo molto positivo, ha veicolato tantissimo il nome di Riccione".

Così Cutugno ha fatto anche con Rimini, dove è stato più volte protagonista. Nel 1985 ha partecipato a una delle tappe del Festivalbar cantando Mi piacerebbe.. (andare al mare al lunedì). È stato anche il conduttore della terza edizione del programma Stasera mi butto trasmesso dal mitico Bandiera Gialla: ben quindici puntate dal 16 giugno al 18 settembre, accanto a Giorgio Faletti.

Nives Concolino