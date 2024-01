I taxisti: "Senza corsie preferenziali traffico e ingorghi saranno inevitabili"

"Mi fa piacere apprendere che il Comune ha messo in campo interventi per migliorare la viabilità. Ma dove passano i bus in più? Mancano le corsie preferenziali, le code saranno inevitabili". E’ il commento di Alessandro Taranto, presidente della Cooperativa taxi Rimini. "Per andare al quartiere fieristico ci sono solo via Coletti e via Matteotti. Le code sono obbligatorie, saremo immersi nel traffico. In quelle occasioni si comincia a lavorare solo a partire dalle dieci di sera: al mattino dalle 7,30 iniziano a muoversi gli scuolabus, poi le persone che vanno al lavoro e così via tutto il giorno. C’erano alcune corsie preferenziali in zona mare, ma le hanno tolte. Questo è il risultato".