I team della MotoGp in giro per la Riviera

MotoGp, gare e non solo. La riviera vivrà anche delle iniziative messe in campo dalle grandi aziende legate la circus del motomondiale. Alla Locanda i Girasoli di Misano, in via Cà Rastelli, il Gruppo Epta ha organizzato per oggi una serata con i team che supporta. Sarà un evento speciale che vedrà partecipare il Team Gresini Racing che corre in MotoGp con Alex Marquez e Fabio di Giannantonio. Saranno presenti altri tre team. Si tratta del team Rnf che corre in Motogp con le Aprilia e i piloti Miguel Oliveira e lo spagnolo Raúl Fernández. Infine ci saranno altri due team, il primo corre in Moto2, è l’RW, mentre il secondo è il Cip Green power che gareggia in Moto3. La serata avrà inizio alle 19,30.