I tecnici di Geat ‘visitano’ gli alberi per scongiurare altri crolli

Prove di trazione sui pini nel piazzale Martiri delle Foibe, a due passi dal municipio, per evitare altri crolli come quello che il 14 ottobre sorso fece cadere a terra un enorme pino di almeno ottant’anni sfiorando la tragedia (foto a destra). L’automobilista si vide cadere il grosso albero sulla propria auto rimanendo incredibilmente illeso. Allora l’assessore Christian Andruccioli si era preso l’impegno di "raddoppiare le risorse per l’analisi e il censimento del patrimonio arboreo cittadino al fine della prevenzione del rischio". E anche quello di "incrementare i fondi per la manutenzione del verde". Con l’avvinarsi della primavera, delle piogge e del vento, giovedì i tecnici di Geat svolgeranno un’indagine del tutto simile a quella condotta sui pini di viale Ceccarini in previsione dei lavori di riqualificazione dell’area centrale. La prova di trazione statica a carico controllato (pulling test) è un esame non invasivo che mira a riprodurre l’azione del vento e la risposta dell’apparato radicale alle sollecitazioni. Sulla pianta vengono inseriti dei sensori per misurare la deformazione del tronco e l’inclinazione della zolla radicale.

La pianta caduta nell’ottobre scorso non aveva segni esterni della carie che ne ha provocato il crollo. Le prove servono a verificare lo stato di salute al di là delle apparenze, soprattutto nel caso di piante molto vecchie come quelle che si trovano nel piazzale.

Nel frattempo sono partiti ieri, con un giorno di ritardo causa maltempo, i lavori per il rifacimento della pavimentazione nel sottopasso di viale Ceccarini nella parte lato mare, inclusa la rampa. La superficie complessiva da sistemare è ampia 304 metri quadrati. I lavori avranno una durata di circa 40 giorni, con la speranza di completarli entro la Pasqua così da accogliere i primi turisti della stagione. Durante i lavori il sottopasso sarà sempre fruibile da pedoni e ciclisti.

L’impresa procederà per microcantieri proprio per limitare i disagi. La pavimentazione viene realizzata in pietra Lipica fiorito con finitura fiammata.