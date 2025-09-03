I tedeschi ci guardano: "Ma che bella città tra mare e cultura"

Rimini, wunderbar. Sempre uguale, sempre diversa. Una città che ha saputo reinventarsi mantenendo la propria identità, coniugando tradizione balneare, innovazione sostenibile e valorizzazione culturale. E’ la Frankfurter Allgemeine Zeitung (182.000 copie, tra i più autorevoli quotidiani tedeschi) a raccontare la trasformazione di Rimini da ‘teutonengrill’ (letteralmente ‘griglia dei tedeschi’) a destinazione turistica d’eccellenza.

L’articolo dal titolo ‘Dolce vita für fortgeschrittene’ (dolce vita per esperti) racconta il percorso di rinascita della città attraverso due elementi chiave: l’eredità culturale di Federico Fellini e il progetto di riqualificazione ambientale del Parco del mare. Il servizio firmato dalla giornalista Margit Kohl spiega come Rimini abbia saputo valorizzare l’eredità di Fellini per attrarre un turismo culturale di qualità, superando l’immagine del turismo solo estivo.

La città è oggi meta turistica 12 mesi all’anno, grazie anche al palacongressi e al polo fieristico. Ampio spazio al Parco del mare, esempio virtuoso di rigenerazione urbana sostenibile. L’articolo evidenzia come il lungomare sia stato trasformato in una passeggiata ecologica, fatta di verde e piste ciclabili, che ha eliminato la vecchia strada trafficata, sostituendola con percorsi pedonali e spazi per il benessere, lo sport e i giochi d’acqua.

E l’invito a scoprire gli stabilimenti balneari, emblema del "patrimonio culturale italiano, un cosmo a se stante, luogo di incontri fra famiglie e persone e luogo di vacanza attiva e beach sport".