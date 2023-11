I ‘tempi digitali’ dei giovani

Sempre più giovani e sempre più dipendenti dallo smartphone. Un fenomeno che si è allargato nella fascia di età compresa tra i 6 e i 10 ani. Sono bambini, ma dal periodo della pandemia in poi hanno iniziato a utilizzare lo smartphone ogni giorno. Oggi lo usa un bambino su tre. Questi e tanti altri dati contenuti della XIV edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio in Italia, dal titolo ‘Tempi digitali’, saranno al centro dell’approfondimento atteso domenica alle 21 in occasione dell’evento ‘Quali sono i rischi della Rete per i nostri figli?’ in programma al GiocaMusica di Riccione. L’iniziativa è promossa da Aktivamente. L’incontro, che ha l’obiettivo di educare genitori e figli su questa tematica, sarà moderato da Arianna Piermarini, psicologa, criminologa e mediatrice familiare, e da Raffaele Mazzola, agente della polizia di Stato e criminologo. I posti disponibili sono 50. Per prenotarsi: https:associazione-aktivamente.itindex.phpiscrizione-eventi1-divulgazione.