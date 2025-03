I Terconauti accolti da Mattarella: "Siete sognatori e trascinatori"

I Terconauti sbarcano al Quirinale. Il trio riminese che racconta la vita di Damiano, ragazzo con una diagnosi di autismo, è in tour per i teatri di tutta Italia e ha appena pubblicato il secondo libro, L’imprevisto di diventare adulti. Giovedì uscirà nelle sale il film a loro ispirato, La vita da grandi, diretto da Greta Scarano e con Matilda De Angelis. I Tercon, prima di finire nelle sale, venerdì hanno fatto un salto a Roma, accolti in prima persona dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in vista dei loro prossimi progetti e soprattutto della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo del 2 aprile. "I limiti valgono per tutti, ognuno di noi li ha – ha detto Mattarella – Ci sono tante forme, alle volte emergono, altre volte no, ma le opportunità allo stesso modo le hanno tutti ugualmente ed è quello che dimostra il vostro messaggio".

La storia dei Terconauti, Damiano Tercon, la sorella Margherita e il fidanzato Philip Carboni, inizia una decina di anni fa, quando la coppia decide di mollare un lavoro ed una vita stabile a Milano per tornare a Rimini dal fratello di lei e aiutarlo nella sua voglia di indipendenza. Da quel momento è iniziata una lotta per normalizzare l’autismo in tutta Italia, combattuta a suon di spettacoli teatrali, due libri e a breve anche una pellicola. "Se non ricordo male vi siete definiti ‘sognatori’ – continua il Presidente della Repubblica –. Ma direi che siete anche trascinatori. Trascinate trasmettendo un messaggio di ottimismo e di fiducia e questo è davvero fondamentale perché apre le strade per realizzarsi".

È proprio questo il messaggio che i Terconauti vogliono lanciare: la fame di realizzazione nella vita non può e non deve essere fermata da nulla, neanche da una diagnosi di autismo. "C’è una quantità di casi di ragazzi e ragazze con autismo che si realizzano pienamente – conclude la più alta carica dello Stato –. Tutti abbiamo dei limiti e superarli con allegria è ancora più importante". Il prossimo appuntamento dei Tercon sarà dunque quello di giovedì prossimo, con l’uscita nelle sale del loro primo film. Una pellicola autobiografica che passa in rassegna la vita di Damiano, ma anche quella di Margherita e Philip, i suoi caregiver. "Nel 2021 mi arrivò una telefonata di Greta Scarano che voleva creare una sceneggiatura dal nostro primo libro, ‘Mia sorella mi rompe le balle’ – racconta Margherita Tercon – All’inizio eravamo solo io e lei, ma piano piano tutto ha ingranato. Un progetto durato quattro anni in cui abbiamo fatto la consulenza al film, spostandoci tra Rimini e Roma, mantenendo sempre tutto in gran segreto. Il film racconta il rapporto tra un fratello e una sorella, nel quale lei cerca in tutti i modi di renderlo autonomo, con non poca difficoltà, ma sempre senza mollare".

Federico Tommasini