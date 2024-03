I Tigers superano Massa e agganciano Granarolo

Con una nuova, gran prova dell’attacco, i Villanova Tigers sopperiscono alle assenze e vincono anche nel turno infrasettimanale con Massa. La squadra di Amadori fa sua la partita per 95-81 e aggancia Granarolo al quarto posto, l’ultimo utile per qualificarsi ai playoff. La partita è sempre condotta da Villa, che all’intervallo è già a 50 (a 37) e viaggia con una velocità di crociera molto elevata. Massa prova a recuperare e torna a -2 (54-52), ma non va più in là di lì. Villa prosegue a macinare gioco, torna in fretta sopra la doppia cifra di margine e va via sul velluto nel quarto periodo. Il tabellino dei Tigers: Zannoni 29, Fe. Guiducci 2, Fabbri ne, Bomba 20, Fi. Guiducci ne, Mussoni 10, Buo 4, Raffaelli 24, Bollini 6, Polverelli ne. All.: Amadori. La partita tra Argenta e Riccione è stata rinviata al 27 aprile. Dolphins in campo già oggi con Castel San Pietro, mentre Villa farà visita domenica a Budrio.