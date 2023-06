I timonieri sbandati sbarcano a Cattolica

Ha fatto tappa a Cattolica mercoledì il "Giro d’Italia a vela" dei "Timonieri sbandati" a bordo della speciale imbarcazione "Tornavento". Ad incontrarli vi erano i membri dell’Associazione Puravida 2.0 e l’Assessore alle Politiche sociali, Nicola Romeo, in rappresentanza dell’ amministrazione comunale. "Navigare oltre i limiti, di cosa si tratta?" è la nuova impresa di Marco Rossato, navigatore paraplegico, che vuole sensibilizzare pubblico e operatori su accessibilità per tutti alle strutture nautiche e tutela dell’ambiente. Il giro, supportato da Marevivo, è partito il 2 giugno dal Salone Nautico di Venezia e prevede 26 tappe in altrettanti porti turistici italiani coinvolgendo anche Igor Macera, suo storico amico ed anch’egli portatore di disabilità motorie. "Lo scopo principale di questa impresa, oltre a mantenere alta l’attenzione sul tema disabilità ed inclusione, sarà di mettere in luce e dare il massimo risalto ai porti accessibili di tutta Italia. A Cattolica il Marina Yacht Club ne è un ottimo esempio", sottolineano i protagonisti di questa avventura e gli operatori di Puravida 2.0. L’incontro è stato pure l’occasione per confrontarsi sul progetto dell’ associazione di ristrutturare un’imbarcazione e renderla accessibile e governabile anche dai disabili.

lu.pi.