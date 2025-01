I topi a scuola sono un ricordo. Riaprono refettorio e cucina

Erano stati chiusi nei primi giorni di settembre, proprio poco prima dell’inizio della scuola dopo le vacanze estive. Perché ’abitati’ da ospiti non graditi: i topi. Dopo più di tre mesi sono tornati a disposizione degli alunni il refettorio e la cucina della scuola elementare di Borgo Maggiore ’La Roccia’.

"Non posso che ringraziare – dice il segretario di Stato all’Istruzione, Teodoro Lonfernini – tutti coloro che si sono adoperati affinché il disagio fosse contenuto e adeguatamente gestito". Era la prima settimana di settembre e ad accorgersi che qualcosa non andava a scuola, prima del ritorno sui banchi degli alunni, era stato il personale non docente. I topi avevano varcato i portoni di ingresso delle elementari probabilmente in seguito ai lavori nel sistema fognario eseguiti in zona in quel periodo. Il personale, a quel punto, aveva immediatamente informato la segreteria di Stato all’Istruzione che aveva provveduto a isolare l’area. Per poi pensare a una soluzione alternativa per la pausa mensa, in vista dell’inizio delle lezioni.

La ’squadra’, capitanata dalla direzione delle scuole elementari, si è subito messa al lavoro per liberare i locali dagli ospiti inattesi. In campo Dipartimento Istruzione, Azienda di Stato per i Servizi Pubblici e per i Lavori Pubblici. Un lavoro nel quale in primis si è pensato alla disinfestazione dei locali e la loro igienizzazione. Un lavoro che ha richiesto diversi mesi di tempo considerando che da risolvere c’era anche il problema della fuliggine nel sistema di aerazione del refettorio. Ma che essendo stato ben organizzato non ha messo a rischio nemmeno un giorno di lezioni. Finalmente, poi, ieri è arrivato il giorno della riapertura di refettorio e cucina.

"Un particolare riconoscimento – sottolinea il Segretario Lonfernini – va alla direzione della scuola elementare, al personale e ai funzionari dell’Azienda autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, dell’Azienda di Stato per i Servizi Pubblici, del Servizio prevenzione e Protezione e del Dipartimento Prevenzione dell’Istituto per la sicurezza sociale, per aver svolto gli interventi necessari con tempestività e impegno, consentendo di ridurre al minimo i disagi e rispettare i tempi previsti".

Il segretario di Stato all’Istruzione e alla Cultura non dimentica gli studenti. "Un particolare riconoscimento va ai nostri giovani alunni – dice – al personale docente e ausiliario per aver dimostrato grande maturità e pazienza in questo complicato periodo di tempo che ha convolto il loro plesso".