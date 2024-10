I traguardi della sanità. La cardiologia dell’Infermi resta nell’élite dei reparti italiani

La forza di rimanere in cima. È proprio la continuità il valore più grande per la cardiologia dell’ospedale Infermi di Rimini, che anche per quest’anno rimane nell’élite degli ospedali italiani per quanto riguarda la tempestiva presa in carico di casi di infarto. A sentenziare il traguardo è l’ultimo Piano nazionale esiti realizzato dall’Agenas, che ha scandagliato l’attività di quasi 1.400 nosocomi tra pubblico e privato per arrivare a stilare il pagellone della sanità nazionale. Una articolata scheda di valutazione che tiene conto di tantissimi parametri, tra cui, appunto, quello cruciale della possibilità degli ospedali di prendere in carico tempestivamente i casi di infarto.

Ed è proprio qui che l’Infermi si conferma un’eccellenza nel panorama italiano. Dopo essersi piazzato l’anno scorso al decimo posto per la tempestività di accesso all’angioplastica, quest’anno l’Infermi è stato inserito nelle 35 strutture su quasi 1.400 che tra quelle ad alto volume hanno mostrato valori superiori alla soglia del 60% nel 2023 e nei tre anni precedenti nell’intervento entro 90 minuti da un infarto. Di questi 17 sono nel Nord Italia e tra questi c’è appunto anche l’Infermi.

"La cardiologia si riconferma così una lunga tradizione di eccellenza riminese – commenta con soddisfazione Francesca Raggi, direttrice dell’ospedale Infermi –. A riconferma del fatto che il lavoro dei nostri professionisti si basa sul quotidiano sforzo di una squadra davvero eccellente. Questo difatti non è un successo episodico, ma è riconosciuto anche dalla cittadinanza stessa come uno sforzo continuato nel tempo, nonché un fiore all’occhiello del nostro ospedale a cui siamo molto affezionati".

Ma non c’è solo cardiologia tra le eccellenze dell’Infermi evidenziate dal Piano nazionale esiti dell’Agenas. Il nosocomio infatti spicca per i risultati registrati da ostetricia e ginecologia, "che restano anche in questo caso una vocazione distintiva dell’Infermi nel campo materno-infantile", continua la propria analisi la direttrice Raggi. "In Romagna siamo l’ospedale che prende in carica neonati di qualsiasi peso alla nascita e per quest’anno abbiamo mantenuto un numero tra i più bassi per i parti con taglio cesareo". Di alto livello si conferma infine anche la nefrologia, "dove Rimini si distingue per una mortalità davvero molto bassa tra i pazienti che presentano patologie renali", continua Francesca Raggi.

Orgoglio che però non acceca, ma che anzi: "Ci spinge a voler fare sempre di più e migliorare laddove invece l’ospedale può ancora crescere per assistere i propri pazienti e la cittadinanza", conclude quindi la direttrice dell’Infermi.

