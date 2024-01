I trent’anni di Forza Italia: "Ho iniziato col provino tv"

"Il mio più grande rimpianto? Non aver conquistato il Comune. Anche se siamo arrivati due volte al ballottaggio. Ma è stata una grande avventura". Così Marco Lombardi, oggi responsabile Rapporti con gli enti locali di Airiminum, per un ventennio referente degli azzurri sul territorio, ricorda i bei tempi in occasione dei 30 anni dalla discesa in campo. Il 26 gennaio 1994 Silvio Berlusconi dava vita alla sua creatura politica, inviando ai telegiornali la celebre videocassetta con il suo discorso.

Com’è nata FI a Rimini?

"In maniera rocambolesca".

Ovvero?

"Io ero l’avvocato di Nino De Flavis, imprenditore patron de La Rapida. Lui con Mediaset seguiva gli allestimenti di eventi televisivi in riviera, come Bellezze al Bagno all’Aquabell di Bellaria. Viene contattato a fine ’93 da gente di Mediaset e invita me e Paolo Tempera, socialista di Riccione, a pranzo, da Fino, sul porto della Perla Verde".

Quindi?

"Tempera dopo pranzo mi dice ’questi sono dei matti’. Io dico che mi interessa. Dopo qualche giorno mi chiamano da Diakron, agenzia pubblicitaria, per farmi fare, con altri, corsi su come parlare in tv davanti a una telecamera. Nel frattempo, tramite Programma Italia, poi Mediolanum, nascono i Club di FI. E la rete di Publitalia seleziona i candidati".

E lei c’è ovviamente.

"Sì. A Rimini c’erano otto club. Ogni presidente era convinto di essere il futuro sindaco. Io li ho riunificati. Poi sono diventati componenti del partito".

E le elezioni mai vinte?

"Erano altri tempi. Ma siamo andati due volte al ballottaggio, con Gentilini al Comune e con me, contro Vitali, alla Provincia. Ottenni 12.900 preferenze, battendo nettamente Gioenzo Renzi".

Anche sconfitte pesanti...

"Sì, con Lisi, poi abortito per Spigolon. Con Bucci".

Anche lei ha mancato l’elezione alla Camera.

"Due volte. Ma nel Duemila sono stato eletto consigliere regionale e confermato per 15 anni.

Oltre a lei, chi sono stati i pioneri azzurri a Rimini?

"Miserocchi, anche coordinatore provinciale, Tamagnini, Gnoli, il compianto Pietrelli, il guru Piacenti, Gabriella Pezzuto, Barboni, Ravaglioli, Lualdi, Beatrice Bellinzona, che ha fatto tutte le campagne con me. E altri..."

L’emozione più grande?

"Berlusconi a Rimini nel Duemila. Doveva venire in nave, arrivò in aereo. C’erano quattromila persone al Palazzetto. Ma anche l’aver votato a favore del Piano rifiuti provinciale nel 2006, e aver sostenuto, dall’opposizione, fiera e aeroporto.

Un rammarico, oltre al Comune mai conquistato?

"Sul piano personale la mia mancata candidatura al Senato nel ’96 perché troppo giovane. Ci andò Bettamio".

Mario Gradara