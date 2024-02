"I troppi cantieri paralizzano l’economia"

Via Emilia-Romagna sarà chiusa dalla prossima settimana per alcuni mesi in direzione da Misano a Pesaro, dalla rotatoria di via Toscana a via Sardegna, ma ora monta la protesta di operatori della zona, benzinai e artigiani. L’amministrazione comunale aveva annunciato lavori importanti, in sinergia con Hera, proprio per condutture e servizi, collegati al quartiere molto popoloso delle vie delle Regioni, adiacente proprio a via Emilia-Romagna, ma ora si temono disagi e difficoltà per le attività economiche che insistono sull’importante arteria cattolichina.

"Il problema esiste e non è da poco – spiega Alberta Molari, presidente del Comitato Mare Nord – visto che tutto il traffico di Cattolica anche in zona mare in questo ultimo periodo risente di innumerevoli cantieri e su tale via transitano ogni giorno migliaia di veicoli. Le preoccupazioni degli operatori nascono dalle difficoltà di lavorare in queste condizioni, anche in prospettiva del periodo pasquale, e dei primi week-end turistici. Il traffico intenso ora con i cantieri è ancora più caotico e di questi tempi è bene riflettere sulle possibili alternative. Come comitato proponiamo che in questi mesi di lavori si possa tornare al doppio senso, magari temporaneo, in via Del Prete, arteria della zona a mare che negli ultimi anni è divenuta a senso unico. Potrebbe essere una soluzione tampone".

L’amministrazione comunale che ha annunciato oltre 500.000 euro di investimenti sia per i sotto-servizi che per gli arredi nelle vie delle Regioni ora chiede pazienza: "Capiamo benissimo che per cittadini ed operatori potrebbero esserci dei disagi – spiega Alessandro Uguccioni, assessore ai Lavori Pubblici –, ma si tratta di interventi programmati da tempo e che serviranno per migliorare la vivibilità di interi quartieri dove risiedono decine di famiglie. Cercheremo di essere tempestivi ma il tempo necessario all’intervento andrà rispettato". La città è davvero interessata da innumerevoli interventi, in vista della stagione estiva, ma tra poco più di un mese sarà già Pasqua e dunque potrebbero arrivare i primi turisti. Nelle prossime settimane l’amministrazione comunale incontrerà cittadini ed operatori anche per fare il punto sul centralissimo intervento dei Giardini De Amicis dove Hera sta realizzando un’ampia vasca di prima pioggia scavando in profondità un’ampia area della città a pochi passi dal lungomare e dalla zona a mare. Tutti interventi che permetteranno a Cattolica di migliorare i servizi, le qualità delle acque ed anche la riqualificazione urbanistica. Cittadini ed operatori turistici attendono fiduciosi sperando però di riuscire a sconfiggere la crisi attuale.

Luca Pizzagalli