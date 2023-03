I vandali imbrattano il cantiere della Collegiata

Vandali in azione a Santarcangelo contro il cantiere della Collegiata. L’altra notte qualcuno ‘armato’ di bomboletta spray ha imbrattato uno dei pannelli di legno messi a protezione del cantiere (lato via De Bosis) con offese all’architetto Mauro Ioli, progettista e direttore dei lavori di restauro della chiesa parrocchiale di Santarcangelo. Che la scritta sia stata fatta nella notte tra mercoledì e ieri non ci sono dubbi. Per il momento non è stata presentata alcuna denuncia, ma i carabinieri sono stati comunque informati dell’episodio. Ioli ha deciso di non far rimuovere la scritta. Anzi. Ieri (sulla propria pagina Facebook) è stato lui stesso a pubblicare la foto del vandalismo, commentando così: "È un’opinione! E per mia fortuna ce ne sono altre e di ben altro tenore. Io mi firmo!".

L’architetto ha deciso di rispondere per le rime al vandalo: ieri in tarda mattinata gli operai hanno montato sul pannello imbrattato, vicino alle offese, anche il suo commento. Ioli ha ricevuto la solidarietà da parte della sindaca Alice Parma, della vicesindaca Pamela Fussi, di assessori e di diversi consiglieri comunali sia di maggioranza, sia di minoranza.

Intanto i lavori alla Collegiata vanno avanti, anche se il cantiere è complesso e gli imprevisti sono all’ordine del giorno. In questi giorni l’intervento si sta concentrando sulla cella campanaria nel campanile della chiesa. Grazie a una studiata attività di precisione si sono create le condizioni per assicurare la continuità della struttura metallica di consolidamento nel vano vuoto del campanile, con il telaio porta campane da realizzare all’interno della cella, già liberata da vecchie e ingombranti attrezzature. Nelle prossime settimane la struttura metallica sarà fissata alle mura del campanile, quindi si passerà agli interventi di consolidamento e di restauro di cornicioni e cupola.