I vecchi pescatori ’sfrattati’ dal porto

"I vecchi pescatori ormai in pensione si ritrovavano sotto il gazebo al porto con buono e cattivo tempo, in estate e in inverno, dove raccontavano le loro storie marinaresche al riparo della pioggia e del sole. Gli hanno promesso che, dopo averlo rimosso, avrebbero ricostruito tutto con più spazio e comode panchine. Niente di tutto questo, non hanno più una ’casa’ e quello spazio adesso è deserto". La segnalazione viene da Giampiero Gori, ex consigliere comunale (di centrodestra), proveniente da una famiglia storica di marinai. "Me l’hanno chiesto loro di raccontare quel che succede – spiega Gori, che ne indica tutti i nomi, anzi i soprannomi in dialetto –, di segnalare questa situazione spiacevole. ’Ci avevano promesso che avrebbero fatto qualcosa di bello, invece guarda che roba, è una vergogna’, hanno detto i marinai, rigorosamente in dialetto, all’ex consigliere del Pdl.

A confermare i disagi per le persone che in passato sono state autentiche bandiere della città marinara sono anche i loro familiari. "Alcuni figli e figlie dei pescatori mi hanno detto che i loro anziani padri hanno perso un punto di riferimento importante, dove passavano delle mezze giornate, se non giornate intere, sia in estate, quando per chiudere il gazebo a volte ’issavano’ una tenda sul lato soleggiato, che nel resto dell’anno, raccontandosi storie di mare. Quella mitica ’calata’ che li vide tornare in porto con il peschereccio pieno di pesce, o anche vicende tragiche, come naufragi che purtroppo hanno riguardato altri pescatori della nostra città, prima e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale".

"Il nuovo gazebo è costituito da qualche trave colorata di bianco – prosegue Gori – senza copertura e quindi non offre riparo. Le nuove panchine non hanno schienale, e gli anziani pescatori, che hanno tanti acciacchi per le nottate trascorse in mare, faticano a stare seduti. I lavori della cosiddetta riqualificazione del porto lato Bellaria sono terminati da tempo. Ma il nuovo gazebo dei marinai resta nudo e desolato. Scompare un luogo dove si potevano ancora ascoltare dal vivo storie della nostra cultura marinara, delle nostre radici".

Mario Gradara