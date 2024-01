I veleni di San Patrignano. Il pm chiede di archiviare

RIMINI

"Ha puntato il coltello verso Muccioli, minacciandolo e chiedendogli dei soldi altrimenti avrebbe divulgato la cassetta incriminata". "Ha provocato la morte di Muccioli perché quel gesto è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso". Muccioli sta per Vincenzo, il fondatore della comunità di San Patrignano, sui colli Riminesi. Chi parla invece è l’amico di Vincenzo nonché noto presentatore Red Ronnie, alias di Gabriele Ansaloni, finito al centro di un’indagine per diffamazione proprio per le dichiarazioni poco sopra, riferite in alcune interviste rilasciate a commento della docu-serie Netflix "SanPa - Luci e tenebre di San Patrignano". Dichiarazioni che hanno come obiettivo quel Walter Delogu, ex autista e stretto collaboratore del patron di Sanpa, finito nel mirino anche dei figli di Vincenzo Muccioli, Giacomo e Andrea. Gli stessi che, per dichiarazioni circa le minacce con tanto di pistola da parte di Delogu verso la loro madre, si sono aggiunti nell’elenco dei querelati per diffamazione da Delogu.

Una vicenda di dissapori vecchi come la pietra su cui nasce San Patrignano, riportati alla luce dalla serie Tv sulla comunità di recupero, che ora però si avvia verso l’archiviazione, così come richiesto dal pm di Rimini Davide Ercolani, il quale per l’inchiesta partita dalla denuncia di Delogu ha chiesto l’archiviazione al gip ritenendo che Red Ronnie e i figli di Muccioli non diffamarono con le loro dichiarazioni Delogu e che deve essere esclusa la loro responsabilità per l’esimente del diritto di critica e di cronaca e per l’assenza del dolo.

La battaglia legale era seguita alla serie Netflix ed era stata avviata da Delogu, il quale aveva riscontrato in alcune dichiarazioni degli indagati rese ai media delle accuse nei suoi confronti relativamente alla ricostruzione di episodi della vicenda che portò lo stesso Walter a patteggiare una pena per estorsione ai danni di Vincenzo Muccioli. Le accuse nei confronti di Delogu erano appunto quelle di aver indirettamente provocato la morte di Muccioli, e Delogu lamentava per questo di avere così subito giudizi negativi sulla sua persona e sulla funzione da lui ricoperta nella comunità. Il pm Ercolani ha tuttavia riconosciuto come gli indagati "si siano mossi nel sacrosanto perimetro del diritto di cronaca (nel caso di Red Ronnie, in veste di giornalista) e di critica (i Muccioli), avendo commentato l’operato di Delogu sulla base di fatti per come effettivamente conosciuti e al tempo noti a molti dentro San Patrignano, come inequivocabilmente confermato dagli insuperabili esiti delle investigazioni difensive raccolte e depositate al pm". Considerazioni in ragione delle quali è dunque seguita la richiesta di archiviazione.

Francesco Zuppiroli