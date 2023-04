I Verdi: "Non servono altri posti letto"

"Rimini e la costa hanno bisogno di riqualificarsi? Hanno bisogno di aumentare i posti letto? Alla prima domanda la nostra risposta è un sì convinto. Alla seconda rispondiamo no, senza se e senza ma". Sulle colonie prendono posizione anche i Verdi. "La Regione e il Comune di Rimini – osserva il portavoce Cesarino Romani – sono pronti a mettere in campo azioni che permettano la ‘riqualificazione di edifici’, non edifici da poco visto che in questo caso stiamo parlando delle ex colonie come la Murri, la Novarese, la Bolognese. Si parla di rigenerazione e valorizzazione ai fini ricettivi, ma bisogna valutare bene il contesto. Se serve qualche cosa alla Riviera è ridurre la pressione antropica e migliorare i servizi ecosistemici".