I veterani della Rimini Marathon. I supernonni Gabriella e Gian Carlo: "Abbiamo compiuto un’impresa"

La Rimini marathon non ha età. Dai bambini che si sono cimentati nella ‘Kid’s run’ ai più anziani, che hanno sfidato l’età e gli acciacchi e hanno affrontato la corsa. Gabriella Goffi e Gian Carlo Sormani ne sono un esempio. Lei, con i suoi 84 anni, e lui, che di anni ne ha 91, sono stati i corridori più anziani domenica alla Rimini marathon. La coppia riminese ha corso la gara regina sulla distanza di 42 chilometri, riuscendo a concludere la maratona. Insieme a loro altri 8mila atleti che domenica hanno attraversato le strade di Rimini, incuranti della pioggia.

Gabriella e Gian Carlo sono appassionati di podismo da sempre e hanno un curriculum di gare davvero invidiabile, dalla maratona di New York nel 1990 fino all’ultima sfida, quella di 20 anni fa corsa a Honolulu, per un totale di una quarantina di maratone in giro per il mondo. "Quella di Rimini è la gara di casa. Per un po’ di anni avevamo smesso di correre, ma questa era un’occasione troppo ghiotta da farci scappare. Così abbiamo deciso di partecipare anche noi", dicono i coniugi. "La corsa – proseguono Gabriella e Gian Carlo – ci ha sempre appassionato entrambi, sin da quando eravamo giovani. E questa ‘malattia’ l’abbiamo trasmessa anche a nostro figlio, che insieme a noi ha corso la maratona". Una vita da impiegata per lei e una da geometra (ancora in attività) per lui, ma quella della podistica è sempre stata una passione comune che li ha portati insieme a fare tante esperienze e viaggi, dalla 100 km del Passatore, tra Firenze e Faenza, fino a Vasaloppet in Svezia. "Negli anni siamo riusciti a partecipare un paio di volte alla maratona di New York. Nel 1990 eravamo tra i pochi riminesi ai nastri di partenza". Poi l’ultima maratona, agli inizi del 2000, ma quella volta aveva partecipato solo Gian Carlo. Ora finalmente i due atleti, anche se un po’ cresciuti, si sono rimessi in marcia insieme per portare a termine di nuovo un’avventura. "Non è stato facile, ci abbiamo impiegato un po’ di più degli altri concorrenti, ma alla fine ce l’abbiamo fatta a correre tutto il percorso – spiegano Gabriella e Gian Carlo – Portarla a termine è stata una vittoria per noi, ci siamo divertiti tanto". Una prova superata a pieni voti per Gabriella e Gian Carlo e soprattutto la testimonianza di un amore, quello per la corsa, che non si ferma davanti all’avanzare dell’età.

"La corsa è sempre stata una di quelle cose della vita che ci ha unito, anche in famiglia – concludono – Questa passione l’abbiamo trasmessa a nostro figlio, che ci ha accompagnato nella maratona. È stata una gioia correre insieme". Gabriella e Gian Carlo alla fine hanno tagliato il traguardo, fianco a fianco. Insieme dall’inizio alla fine della maratona, proprio come nella vita. E non hanno nessuna intenzione di fermarsi.