I viali della memoria e il parco ’ritrovato’ Domani (10,30) alla Celletta Zampeschi, per la rassegna 'Un'ora insieme', si parlerà dei cimiteri come "luoghi della memoria". Interverranno Massimo Bottini e Enrica Cavalli, presidente di Banca Malatestiana, per illustrare l'intervento finanziario per il parco di San Vito.