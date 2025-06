I vicini danno l’allarme. Anziano trovato morto in casa dopo due giorni

È stato trovato senza vita nella sua abitazione un uomo di 83 anni, che viveva nella frazione di Ponte Verucchio. A dare l’allarme, l’altro ieri nel pomeriggio, sono stati i vicini di casa, preoccupati per non averlo più visto da giorni e insospettiti da un forte odore che fuoriusciva dalla porta della sua abitazione, una casa indipendente. L’intervento è scattato nel pomeriggio di venerdì quando i residenti, non riuscendo a mettersi in contatto con l’anziano, certi che qualcosa non andasse hanno chiamato i carabinieri. Giunti sul posto, i militari hanno trovato l’ingresso dell’abitazione chiuso a chiave dall’interno, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per forzare l’accesso nella casa. Una volta entrati, la macabra scoperta: l’uomo giaceva senza vita all’interno della sua abitazione. Il decesso, secondo i primi accertamenti, risaliva ad almeno due giorni prima. Complice il caldo intenso di questi giorni, il corpo era già in avanzato stato di decomposizione. I carabinieri, dopo aver effettuato i primi rilievi, hanno avvertito il personale del 118 e il magistrato di turno.

L’appartamento è stato trovato in ordine, senza alcun segno di effrazione a porte e finestre o altre anomalie. Il sopralluogo condotto all’interno di tutte le stanze ha confermato che non mancava nulla. L’ispezione cadaverica, rivelatasi complessa a causa delle condizioni in cui versava ormai il corpo, non ha evidenziato alcun segno di violenza sull’anziano. Tutto lascia ritenere che il decesso sia avvenuto per cause naturali. Alla luce di tutti questi elementi, il pubblico ministero ha deciso di non disporre l’autopsia sull’83enne morto. Resta da capire ancora quando si terranno i funerali.