I vigili del fuoco lanciano l’sos "Una sola autoscala presente per la provincia e San Marino"

Una sola autoscala per l’intera provincia di Rimini e per San Marino. Questo uno dei problemi di lunga data che affliggono il comando provinciale dei vigili del fuoco. A cui sia aggiungono carenze di personale, rendendo molto complicato il lavoro degli uomini del 115. A denunciare la situazione i sindacati – Fp Cgil, Fns Cisl, Conapo, Confsal e Usb – che hanno portato la questione sul tavolo di Prefettura, Ministero dell’Interno e parlamentari locali. "Sono necessari provvedimenti urgenti – sottolineano i sindacati – per garantire i migliori standard di intervento in caso di emergenze". L’attuale dotazione risulta "inadeguata alla vocazione turistica territoriale ed ai cambiamenti climatici". "Se si aggiunge il fatto che con sempre più frequenza la costa e l’immediato entroterra sono colpiti da eventi climatici violenti – proseguono i sindacati – questa carenza si ripercuote anche in quelle particolari giornate dove la centrale operativa è sommersa da centinaia di chiamate di soccorso per danni alle piante ad alto fusto, cornicioni e tetti pericolanti. A peggiorare il quadro: in base ad accordi bilaterali tra Italia e San Marino,

l’unica autoscala in dotazione potrebbe essere richiesta anche per interventi di soccorso sul Titano". Oltre alle penurie strumentali i sindacati lamentano una carenza di personale del 18,5% ad oggi quantificata in 45 unità in meno rispetto alle piante organiche. "Questo dato appare ancor più allarmante dal momento che senza incremento di personale, il comando della provincia di Rimini ha ampliato il proprio ambito ai nuovi Comuni dalla Regione Marche, incrementando il territorio di competenza di circa 57 chilometri quadrati con un aumento di oltre 2.400 residenti". Per i sindacati inoltre è "urgente che gli organi preposti dispongano che il distaccamento di Bellaria veda ampliata la durata dell’apertura stagionale".