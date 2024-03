I vigili fanno lezione alle guide cicloturistiche

L’importanza della mobilità lenta. Il Corpo di Polizia locale terrà una giornata di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e di formazione per le guide cicloturistiche. Appuntamento il 12 marzo al Palazzo del Turismo. Il progetto vede la collaborazione dei consorzi Riccione Bike Hotels, Terrabici by Emilia-Romagna, Italy Bike Hotels e dell’Apt Emilia-Romagna con il presidente Davide Cassani testimonial dell’iniziativa. Bicicletta, salute, turismo e sicurezza, quattro termini che si intrecciano nella giornata di formazione rivolta alle guide cicloturistiche a cui i consorzi degli hotel si rivolgono. L’obiettivo è avere professionisti consapevoli in sella alle due ruote. Guardando ai numeri, nel 2022 si sono registrati 438 incidenti, con 96 biciclette coinvolte incluso un incidente mortale in una rotatoria. Nel 2023 gli incidenti stradali rilevati sono stati 500, con 100 ciclisti coinvolti.