I vigili prendono casa sul lungomare

Nuovo ufficio e punto di riferimento della Polizia Municipale in piena zona a mare inaugurato ufficialmente. Ieri mattina alla presenza della Sindaca di Cattolica Franca Foronchi, degli assessori Claudia Gabellini, Alessandro Belluzzi e Alessandro Uguccioni, del comandante dei Carabinieri di Cattolica Vincenzo Sirico, del Vice-comandante della Polizia Municipale Alberto Gasparotto, del dirigente ai Lavori Pubblici Baldino Gaddi e degli agenti in servizio è stato attivato il presidio estivo della Polizia Municipale sul lungomare Rasi Spinelli all’interno del pop-up a metà passeggiata. "Gli agenti garantiranno per tutta l’estate il controllo delle aree della città che si affacciano sul mare – spiega l’amministrazione comunale – controllo che viene già garantito costantemente durante l’arco della giornata, ma che con la nuova postazione potrà perfezionarsi al meglio ed offrire a cattolichini e turisti un servizio assiduo e di qualità".

La postazione sarà presidiata dagli agenti in determinati orari, compatibilmente con le richieste di intervento e in aggiunta al pattugliamento del lungomare. I servizi fissi e giornalieri saranno di mattina dalle 8 alle 10, il pomeriggio dalle 14 alle 16 e la sera dalle 20 alle 22. "Nel caso in cui gli agenti non siano presenti nella postazione – spiega l’amministrazione comunale – saranno comunque presenti sul lungomare e nelle aree circostanti per garantire il controllo e la sicurezza dell’area e per essere disponibili per qualsiasi necessità di polizia e legalità". Si annunciano controlli a tappeto e dunque con maggior presenza delle divise.

"Le attività quotidiane svolte dalla Polizia Municipale includono il pattugliamento del territorio, il controllo della sosta, del traffico, degli accessi e del carico e scarico merci, il controllo della zona traffico limitato – continua l’amministrazione – il contrasto all’abusivismo, il controllo del decoro, dell’occupazione di suolo e delle attività commerciali e ricettive, nonché le funzioni ausiliarie per garantire la pubblica sicurezza". Soddisfatta la sindaca Franca Foronchi: "Si tratta di una postazione fortemente voluta dall’amministrazione che consentirà un controllo diretto di un asse che è stata rivoluzionata nel corso degli ultimi mesi. Invito la comunità, i turisti, gli operatori economici e i fornitori a rispettare il nuovo lungomare di Cattolica. Questo luogo di grande attrazione richiede un presidio costante e attento affinché si possa offrire a tutti la possibilità di godere di uno spazio ordinato, accogliente e decoroso".

Luca Pizzagalli