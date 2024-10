I vincitori del festival di Raffa: "Questi ragazzi faranno Rumore"

"Complimenti a Bellaria Igea Marina e a Rumore Bim Festival. L’abbraccio arriva anche da Enzo (Paolo Turchi, ndr)". Nella giuria del festival dedicato alla Carrà c’era anche Carmen Russo: "Non poteva esserci festival migliore per omaggiare Raffaella. Lei ha sempre voluto dare spazio ai giovani. Dico ai ragazzi: dovete credere sempre in voi stessi e pensare che siete unici". Vincitrice del festival di domenica, al Palacongressi, è stata Giulia Menchetti, 21 anni di Bolzano. Presenti artisti da tutta Italia al contest ideato e organizzato da Nazzareno Nazziconi e diretto da Roberto Vecchi. Ecco i vincitori: categoria ballo Vittoria Abbruzzese, Gabriele e Aurora, Samuele e Morena, per la danza Sofia Nicolai, Petra De Rosso, Giulia Menchetti, per la categoria canto Camilla Vario e Joele Giannattasio, Giulia e Emma Parodi, Federica Fontana, Angela Bini e per arti varie Nicole Sardegna. Tra i vip ospiti Samuel Peron, Michele Torpedine (manager del Volo, Diodato), Roberto Casalino (autore per Mengoni, Fedez, ex coach di "Amici"). "Siamo contenti di aver portato qui un evento di grande valore per la formazione – conclude Paolo Borghesi, presidente di Fondazione Verdeblu _ Abbiamo avuto grossi riscontri anche per presenze turistiche".