I vincitori della lotteria di Natale

Un momento di spensieratezza, condivisione e solidarietà. Tutto questo è la Lotteria di Natale di Banca di San Marino. Edizione ricca di novità quest’anno, a partire dall’aggiunta di un’estrazione per l’Epifania, l’inserimento nel montepremi di una Ebike e l’apertura al gioco anche ai non residenti a San Marino. Di seguito si elencano i biglietti vincenti: 1° premio di 2.000 euro al biglietto numero 214 628; 2° premio di 1.000 euro al biglietto numero 209 292; 3° premio di 500 euro al biglietto numero 211 481; 4° premio di 500 euro al biglietto numero 202 593; 5° premio di 500 euro al biglietto numero 250 017; 6° premio di 500 euro al biglietto 210 464. I vincitori avranno tempo fino al 31 gennaio per ritirare i premi nella sede centrale della banca. I premi non ritirati saranno devoluti a Fondazione Centro Anch’Io.