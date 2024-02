I volontari fanno pulizia al castello. Tutti a caccia dei rifiuti abbandonati

Tutti al Castello degli Agolanti domenica mattina per pulire il parco che circonda l’edificio storico. Ad organizzare l’iniziativa sono Futuro Verde aps, Fondazione Cetacea e Be kind. Come già accaduto in passato, quando i volontari si erano visti per ripulire la spiaggia del Marano, le associazioni accenderanno i riflettori su un luogo della città non sempre considerato per le sue potenzialità. L’appuntamento è alle 10. Per un paio di ore i cittadini che si vorranno unire all’iniziativa puliranno l’area dai rifiuti abbandonati. Quando le associazioni completarono la giornata di pulizie al Marano, i rifiuti raccolti ammontavano a 200 chili.