I volontari in missione in Palestina: "I soldati sparano su chi scappa"

Gli spari sopra e intorno a loro. Vivono praticamente da reclusi, da quando Hamas ha attaccato Israele, i cinque giovani volontari della comunità Papa Giovanni XXIII in missione ad At-Tuwani, un villaggio palestinese a sud di Hebron, nei territori palestinesi occupati in Cisgiordania. "È come stare tra due fuochi. Le tensioni con i coloni e i soldati israeliani era già altissima, in questa zona. E dopo gli attacchi di Hamas tutti hanno paura qui. Ci sono già stati alcuni feriti", racconta Mario Rossi. È uno dei cinque ragazzi arrivati ad At-Tuwani insieme a ’Operazione Colomba’, la storica associazione della Papa Giovanni XXIII impegnata nelle zone di conflitto per dare assistenza e soccorso alle popolazioni. Tra i cinque giovani, uno è romagnolo, gli altri sono partiti da Toscana, Piemonte e Veneto.

"Siamo qui da un paio di mesi – raccontano – per portare avanti l’impegno in questo territorio di ’Operazione Colomba’, che opera ad At-Tuwani dal 2004". I volontari dell’associazione sono di supporto ai pastori palestinesi, accompagnano i loro bambini a scuola e aiutano tutti gli abitanti del villaggio come possono. "La situazione qui – ammette Mario – era difficile già prima. I coloni israeliani sono molto aggressivi con i palestinesi e la polizia non fa molto per garantire la sicurezza in questo e altri villaggi. Il nostro compito è supportare la popolazione per quanto ci è possibile". A pochi chilometri da lì "i soldati israeliani spesso organizzano esercitazioni militari. Da sabato dopo gli attacchi di Hamas e la reazione di Israele, la situazione è precipitata. Siamo chiusi nelle case, uscire è molto pericoloso. I soldati israeliani hanno sparato più volte ai palestinesi che tentano di superare i checkpoint. Uno è stato ferito, per fortuna in maniera lieve. Ma anche i coloni israeliani sono diventati più aggressivi: girano armati fino ai denti, fanno le ronde". At-Tuwani e i villaggi vicini rischiano di diventare una polveriera. "Neanche il nostro status di cittadini internazionali – concludono i volontari di ’Operazione Colomba’ – basta a proteggerci".

Manuel Spadazzi