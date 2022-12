I volti del volontariato conquistano i riminesi

Un 2023 in compagnia di chi ogni giorno è al fianco degli altri, di chi ha bisogno. È dedicato

alla galassia del volontariato e della solidarietà, e ai mille volti dei suoi protagonisti, il calendario 2023 che è stato regalato ai lettori la vigilia di Natale in abbinamento al Carlino in edicola. Un’iniziativa particolarmente apprezzata dagli stessi lettori: attraverso il calendario vengono raccontate associazioni che sono diventate vere e proprie istituzioni nel Riminese e non solo. Una per ogni mese. San Patrignano, la Papa Giovanni XXIII, la Caritas, la Croce Rossa, Cuore21, Punto Giovane, Lions Club e Famija Arciunesa di Riccione, Men on the moon di Santarcangelo, laboratorio I Delfini di Cattolica, Crescere Insieme e La Prima Coccola di Rimini. Diversi partner hanno affiancato il Carlino in questa iniziativa: Tamburini, Volontà Romagna, Sgr, Ascor, Higea Medical, Bianchi serramenti, F.lli Anelli, Smo, Quisisana, Da.Mar, Cibe, Costruzioni Sm, Luxury.