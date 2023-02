I volti e le storie Trenta marinai in bella mostra

’Via Mar Egeo, una via di pescatori’: la mostra di Paolo Faetanini, in arte Ploz, sarà inaugurata sabato 11 febbraio, in occasione delle celebrazioni per Santa Apollonia, al Centro culturale Vittorio Belli a Igea Marina (fino al 14 maggio). Trenta racconti di pescatori, coi loro volti ritratti. "C’era una volta una via in un piccolo paese della riviera – la presentazione dell’artista – Bellaria Igea Marina. Si differenziava dalle altre vie che costeggiavano il lungomare piene di alberghi e ristoranti, perché era costituita per la maggior parte da case private di pescatori. La via era dedicata al grande Mar Egeo, mare del Mediterraneo pieno di isole frastagliate, come le persone che la abitavano, con le loro storie e tradizioni. Ognuna di quelle case, si illuminava di notte, per partire a pesca. Giorni e giorni in mare senza mangiare, con una piadina per colazione che a volte durava fino a cena, nel freddo, dove non ci sono abbastanza coperte per salvarsi dal gelo del mare e dal sale che ti entra nelle ossa". Il resto della storia al Centro Belli. "Vorrei che non si perdesse la nostra memoria storia, che rischia di scomparire insieme a queste figure di marinai", conclude Faetanini.