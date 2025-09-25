I waterfront di Bellaria al centro della Biennale

I waterfront di Bellaria Igea Marina al centro dell’ottava Biennale dello Spazio Pubblico ’Insieme’, svoltasi a Roma dal 18 al 20 settembre. Una vetrina internazionale che ha visto protagonisti architetti, urbanisti e amministratori dibattere sui temi della città e dello spazio pubblico. Tanti i casi di studio affrontati con relatori provenienti da tutta Italia, presenti nella sessione coordinata dall’architetto Cristian Gori assieme all’associazione Waterfront Lab, fondata da Franco Giacotti. Presente all’appuntamento anche Bellaria Igea Marina, col sindaco Filippo Giorgetti e l’assessore all’urbanistica Nicola Missiani, che hanno illustrato i lavori del lungomare Carrà, asta fluviale, il prolungamento del porto e il recupero dell’ex fornace con parco e lago.

Particolarmente rilevante la proposta promossa da Gori e WaterFrontLab di una ’Carta del Waterfront’, un documento che intende definire caratteristiche, tipologie e requisiti dei contesti territoriali dominati dalla presenza dell’acqua. Un tema importante, divenuto negli ultimi decenni oggetto di attenzione anche in molti comuni della costa adriatica, volutamente proposto nella città di Roma, in quanto la più grande città di mare d’Italia. L’idea di promuovere una ’Carta del Waterfront’, vorrebbe sensibilizzare l’attenzione che lega lo spazio pubblico alle tematiche di salvaguardia e tutela degli ambienti naturali dominati dall’acqua. Soprattutto, mira a delineare due obiettivi auspicabili per il futuro: riconoscere il waterfront come una specifica disciplina insediativa e comprendere l’importanza di questi spazi come potenziali generatori di luoghi pubblici. Gli interventi realizzati a Bellaria Igea Marina mirano a restituire alla città, luoghi sicuri, accessibili e sostenibili, in sintonia con le direttive auspicate dall’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile. Una linea d’indirizzo, sulla quale anche la Biennale dello Spazio Pubblico ha manifestato particolare attenzione.