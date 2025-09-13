I Wikw sognano la vittoria al Teatro Ariston. La band riminese alla finale di Sanremo rock

Una band riminese all’assalto di Sanremo. Loro si fanno chiamare Wikw, l’acronimo di What I Know Well, ma a dispetto del nome inglese cantano in italiano e oggi saliranno sul palco del teatro Ariston per le finalissime della 39esima edizione di Sanremo rock. Il gruppo è composto dal cantante Andrea Pacifero (classe 1994, di Misano) e dai musicisti Lorenzo Fabbri (26 anni di Verucchio, chitarrista), Mattia Bertineschi (chitarrista di Savignano), Alfonso Edison Travez (bassista 32enne di Saludecio), Flavio Biagini (batterista 35enne di Bellaria). In estate hanno partecipato alle selezioni di Sanremo Rock passando prima le finali regionali a Bologna (17 luglio), poi le finali tra le regioni del nord il 30 agosto. Ora sono pronti a salire sul palco del Teatro Ariston, lo stesso che ospita da sempre il Fesrival di Sanremo. "Per chi vincerà è prevista anche la partecipazione alla prossima edizione o Sanremo giovani", spiega il verucchiese Fabbri.

What I Know Well nasce come progetto solista di Pacifero, artista e produttore. I suoi brani in lingua inglese hanno avuti ottimi riscontri, con oltre un milione di stream su Spotify per brano. Nel 2024 la svolta: What I Know Well diventa un progetto musicale in italiano, ma mantenendo intatta le direzioni sonore che hanno da sempre caratterizzato l’artista. Un progetto che poi si è allargato con la band formata dai musicisti che lo accompagnavano già nei concerti: Flavio Biagini, Mattia Bertineschi, Alfonso Travez, Lorenzo Fabbri. Il tour estivo della band riminese ha toccato alcune delle principali città italiane e si è concluso il 6 settembre. Dopo Sanremo rock, al quale i Wikw partecipano con il brano Cerbero, per la band si apre un altro capitolo: il nuovo album. L’ultimo singolo Il canto delle sirene anticipa le sonorità del prossimo disco, in uscita a fine anno.

