IA ’carica’ di neuroni. Salute in pericolo

Se credete che un sistema ibrido, capace di mescolare neuroni e intelligenza artificiale, sia pura fantascienza, ignorate Brainoware, novità nata all’Indiana University. Lo scopo è applicare all’IA il potenziale dei quasi 86 miliardi di neuroni connessi in bilioni di sinapsi. La sperimentazione va subito limitata, per i danni cerebrali permanenti che può arrecare ai soggetti coinvolti. La salute non può essere sacrificata, in nome di una cieca sfida alla mente umana.

Federica Daddario, Giacomo Giannini, Brajan Kalaja, Emanuele Leardini, Asia Stefanini

II A