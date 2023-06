Ibe, Bus Elettrici al Misano World Circuit per l'Intermobility Expo

I pullman si sfidano tra le curve del Misano world circuit. Si chiama Ibe, Intermobiltity and Bus Expo, punto di riferimento biennale di Ieg Italian Exhibition Group per il mondo del trasporto collettivo sostenibile. Il 24 e 25 ottobre l’evento riunirà la community della Bus & Travel industry al Misano World Circuit Marco Simoncelli di Misano.

Ibe è una due giorni di incontri e test drive per bus operator privati e operatori del trasporto pubblico locale a lunga percorrenza. Nelle 48 ore si alterneranno opportunità di aggiornamento e formazione, e occasioni per imprenditoriali. La manifestazione offrirà la possibilità di testare le ultime novità dell’industria degli autobus, coinvolgendo costruttori, fornitori di software e tecnologie, bus operator, operatori del trasporto pubblico locale, operatori di trasporto a lunga percorrenza e associazioni di categoria in un’atmosfera calda che ricorda le manifestazioni motoristiche.

Tra i brand di spicco confermati all’evento vanno segnalati Iveco bus, che presenterà la propria gamma elettrica, Irizar, Man che presenterà la versione aggiornata del turistico Lion’s Coach e l’elettrico Lion’s City, e Scania, che sarà presente con un veicolo della gamma Touring. Inoltre, a Misano, scenderanno in pista veicoli in anteprima per il mercato italiano, come il nuovo Volvo 9700 Double Decker presentato da Volvo bus e il Navigo T MY2023 presentato da Otokar, accompagnato da Ulyso T.

A Ibe partirà anche ‘Electric bus driver training’, il primo corso teorico e pratico per conducenti di autobus esclusivamente dedicato a comprendere e a provare sul campo le evoluzioni tecnologiche e gestionali relative agli autobus elettrici.