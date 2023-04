IC PANZINI, BELLARIA IGEA MARINA

Sensibilizzare gli studenti alla salvaguardia dell’ambiente è stato l’obiettivo del progetto Bimbo Ambiente, promosso dal Comune di Bellaria e l’associazione La Banca del Tempo, a cui hanno aderito le classi prime della Scuola secondaria di I grado e alcune delle scuole primarie Carducci, Pascoli e Tre Ponti.

Il progetto, realizzato in modalità diverse, tenendo conto dell’età degli alunni, si è svolto in tre fasi. Un primo incontro si è tenuto in classe per approfondire con un laboratorio il processo della raccolta differenziata e del riciclo, informando gli alunni anche sulla lettura delle etichette, azione determinante per un corretto smaltimento dei rifiuti. In ogni aula è in fase di realizzazione l’isola ecologica di classe, una serie di contenitori forniti dal Comune che gli alunni stanno personalizzando attraverso immagini e slogan a tema e che saranno adibiti alla raccolta differenziata di carta, plastica e organico. Il secondo appuntamento si è concretizzato nell’uscita didattica lungo il litorale di Bellaria Igea Marina, dove gli alunni muniti di sacchi neri e organizzati in gruppi hanno cercato di ripulire la spiaggia dai rifiuti: mozziconi, fazzoletti, bottigliette di vetro e plastica, flaconcini di solari ecc. "I nostri sacchi erano pieni di inciviltà", ha esclamato un’alunna.

Infine il 10 marzo si è svolta l’ultima fase del progetto alla fattoria didattica Cavallino Azzurro. Qui gli studenti hanno eseguito Il Percorso della fiducia e ForestBathing. Le attività sono state svolte dagli alunni in coppia, fidandosi della guida del compagno e sentendo la natura dentro di sé. L’obiettivo è stato quello di far comprendere attraverso un percorso da bendati e con l’esperienza diretta come sia possibile vivere in comunione con la natura. Gli studenti hanno toccato i fiori, sono saliti sui tronchi e abbracciato gli alberi per sentirsi a proprio agio e connettersi con l’ambiente. Per descrivere emozioni e sensazioni è stato chiesto loro di creare un poster con foglie, radici ed altri elementi del mondo naturale. Alla fine hanno consumato una merenda di prodotti caserecci offerti dalla fattoria.

La splendida mattinata si è conclusa con la visita degli animali ospiti del luogo. I ragazzi sono rientrati a scuola stanchi ma soddisfatti dell’esperienza che li ha visti protagonisti e alla richiesta di un parere sul progetto appena concluso qualcuno ha risposto: "Se sul nostro percorso incontriamo dei rifiuti, raccogliamoli, non li ignoriamo"; "Ricicliamo i rifiuti, non buttiamoli in mare"; "Consigliamo ad amici e parenti comportamenti corretti" e poi "Spero che gli adulti ci lascino un pezzetto del fantastico mondo di una volta".

I A- I F