IC PONTE SUL MARECCHIA, VERUCCHIO

Molte cose sono cambiate da quando Verga, alla fine dell’Ottocento, raccontò in Rosso Malpelo la difficile vita di un bambino impiegato nelle miniere di zolfo. Oggi lo sfruttamento minorile in Italia è quasi del tutto scomparso. Purtroppo l’utilizzo dei minori nel lavoro in fabbrica, ma anche in campo agricolo, è ancora molto diffuso in diverse aree del mondo come Africa, Medio Oriente, Asia e Sud-America. Anche se molte regioni continuano a far registrare alcuni progressi, tutt’ora nel mondo ci sono 160 milioni di bambini e adolescenti costretti a lavorare e 79 milioni di loro svolgono lavori pericolosi. Il lavoro minorile è piu frequente nei ragzzi che nelle ragazze. L’Africa Subsahariana è la regione con il maggior numero di adolescenti sfruttati all’interno delle famiglie. L’agricoltura rappresenta il settore nel quale è più diffuso l’utilizzo di minori. Lo sfruttamento minorile è presente principalmente nelle aree rurali, rispetto a quelle urbane, ed è la principale causa di abbandono scolastico. Nella Repubblica democratica del Congo, tale fenomeno riguarda le miniere di coltan e cobalto. Nelle miniere le condizioni di lavoro risultano inaccettabili e ci si trova a lavorare senza adeguate attrezzature e completamente privi dei dispositivi di sicurezza. I minori vengono spesso usati nelle estrazioni sotterranee e rischiano la vita. Non possono far valere nessun diritto. Per una giornata di lavoro di 14 ore la paga si aggira attorno a 1 o 2 dollari. Non sono risparmiate le bambine tra i 5 e i 14 anni, che vengono impiegate in lavori domestici e nei campi e che dedicano a questi impegni l’equivalente di 160 milioni di ore al giorno. I paesi in cui le ragazze tra i 10 e i 14 anni subiscono in maniera maggiore il peso delle faccende domestiche rispetto ai ragazzi sono Burkina, Faso, Yemen e Somalia. Le ragazze in Somalia trascorrono la maggior parte del tempo a fare lavori domestici, 26 ore alla settimana. Il diritto internazionale impone agli Stati l’obbligo di protezione contro le violazioni dei diritti umani. Per migliorare questa situazione serve: sostenere le aziende delle aree rurali che necessitano di sostegno economico e strutturale, adottare leggi per proteggere i bambini, con particolare attenzione alla discriminazione di genere che per le bambine, aumenta il rischio di lavoro in ambito domestico. Ruolo fondamentale lo devono svolgere i governi che devono scoraggiare l’uso del lavoro minorile negli appalti pubblici. Per vincere questa battaglia tutti i paesi del mondo devono unire gli sforzi.

III H