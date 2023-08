Ida, cento di questi anni

Dice di essere una "donna schiva", ma per i suoi 100 anni sarebbe stato impossibile non farle una festa. Un compleanno all’Istituto Maccolini, dove Ida Zanchini è ospite, a cui ha presenziato anche l’assessore Gianfreda per portarle gli auguri a nome della città.

Ida nasce a Sant’Agata Feltria il 12 agosto 1923 ma viene registrata all’anagrafe il 18 agosto. Dipendente di un’azienda tessile di Milano, una volta in pensione lascia con il marito la città meneghina per tornare a Rimini nel 1980. Auguri e lunga vita a Ida.