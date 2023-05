Idraulico con esperienza per la Tecno impianti

La Tecno impianti international di Riccione cerca idraulicoelettricista, nello specifico una figura con conoscenza idraulica ed elettrica, se possibile con minimo di esperienza nei due settori, da formare per assunzione a tempo indeterminato, previo periodo a tempo determinato allo scopo di valutarne capacità di apprendimento, manualità e capacità di relazione coi colleghi. Si chiede patente B e disponibilità a trasferte, prevalentemente in Italia, con altri tecnici (il lavoro di svolgerà prevalentemente all’interno della struttura di Riccione). Contratto a tempo determinato, a scopo di trasformazione a tempo indeterminato. Orario di lavoro in azienda: dal lunedì al venerdì (8.30-12.30 e 14.30-18.30). Annuncio rivolto a candidati ambosessi (L. 90377 - D. Lgs. n. 1982006). Registrati con Spid o Cie su ‘Lavoro per te’ e clicca "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio.