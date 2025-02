Ieg, buona la prima in Arabia con l’evento dedicato al fitness

Buona la prima in Arabia Saudita per Ieg. Oltre 10mila i visitatori tra professionisti e buyer, appassionati e partecipanti alle competizioni a Riyadh Active Industry, Riyadh Muscle Show e Riyadh Active Exhibition. L’evento dedicato al fitness organizzato da Ieg Arabia, società di Italian Exhibition Group, si è svolto durante due giornate (l’8 e 9 febbraio scorsi). A dare il via all’appuntamento un pre-opening con 120 leader del settore alla presenza dell’ospite d’onore Naif Aldossary, consulente del ministero dello Sport saudita, e di Basim K. Ibrahim, direttore dello sport al ministero degli Investimenti. A Riyadh per il nuovo evento anche il presidente di Ieg, Maurizio Ermeti. "Secondo Mordor Intelligence – spiega Francesco Santa, direttore dello sviluppo internazionale di Ieg – il mercato wellness e fitness in Arabia Saudita dai circa 0,94 miliardi di dollari del 2024 prevede una crescita a 1,06 miliardi per il 2025 grazie a migliore consapevolezza per la salute, aumento del reddito disponibile e iniziative governative per stili di vita attivi. Siamo già al lavoro per l’edizione 2026. Passeremo da due a tre giornate e miriamo a un raddoppio di visitatori e triplicazione degli spazi fino a 20mila metri quadrati".

Il tutto tra il 5 e il 7 febbraio 2026, nel quartiere Roshn Front e sotto la supervisione del ministero dello Sport saudita, in collaborazione con i partner e il ministero degli Investimenti.