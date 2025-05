Ieg col vento in poppa . Ricavi a 102,8 milioni nel primo trimestre

di Giuseppe Catapano

"È un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita del gruppo tracciato con il piano strategico". Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian Exhibition Group (foto), accoglie con soddisfazione i dati del primo trimestre. La società alla quale fanno capo le fiere di Rimini e Vicenza ha chiuso il periodo gennaio-marzo di quest’anno con "ottimi risultati": ricavi a 102,8 milioni di euro (+15,7% rispetto al primo trimestre 2024, cioè +14 milioni), adjusted Ebitda a 38,2 milioni (+11,2), adjusted Ebit a 33,3 milioni (+10,9%), posizione finanziaria netta monetaria a 16,5 milioni, in aumento rispetto ai 13,5 milioni al 31 dicembre 2024. "La robusta crescita organica nel trimestre – argomenta Peraboni – è stata accompagnata dal contributo delle nuove acquisizioni. A livello internazionale nel 2025 abbiamo accelerato lo sviluppo del portafoglio prodotti acquisendo Fenagra, Fiera internazionale dell’agroindustria e della nutrizione animale in Brasile, area geografica ad alto potenziale di sviluppo, e lanciando la prima edizione in Arabia Saudita di un evento nel settore wellness con il Riyadh Muscle, geo-clonazione di un evento proprietario negli Emirati Arabi".

Sviluppo internazionale, ma anche crescita in Italia. Perché, ricorda l’amministratore delegato di Ieg, "i risultati del primo trimestre 2025 sottolineano ancora una volta la solidità degli eventi di punta del portafoglio, tra cui Sigep, Vicenzaoro e Key, il cui sviluppo ha contribuito a conseguire nel primo periodo dell’anno una crescita del fatturato di oltre il 15%". Parallelamente Ieg ha potenziato lo sviluppo della divisione servizi completando l’acquisizione di Immaginazione, "operatore specializzato in servizi di grafica ed allestimento per gli eventi congressuali che ci consente di integrare verticalmente e completare la nostra offerta". Mentre proseguono "secondo le tempistiche definite anche gli investimenti sui quartieri fieristici che ci permetteranno di sostenere ulteriormente la crescita dei prossimi anni".

Nel dettaglio, il resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo evidenzia come i risultati economici siano "trainata dallo sviluppo dei flagship event per circa 11,1 milioni di euro, nonché dalla divisione congressuale che contribuisce alla crescita del fatturato per 2,6 milioni". Il primo trimestre beneficia inoltre delle acquisizioni per circa 1,1 milioni di euro, mentre l’anticipazione di alcuni eventi in calendario contribuisce al fatturato del primo trimestre per 2,1 milioni. Ieg chiude quindi il trimestre con un utile a 21,5 milioni. Guardando al futuro, sulla base dell’andamento del primo trimestre 2025 e dell’avanzamento delle vendite sugli eventi della seconda parte dell’anno – si legge nella relazione – Ieg conferma le previsioni di "fatturato a parità di perimetro e al netto degli effetti cambio tra 253 e 258 milioni di euro, con una marginalità operativa tra 65 e 67 milioni".