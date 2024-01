Ieg fa le cose in grande. Per la fiera è pronto un restyling da 64 milioni. Svetta il ‘cupolone’

Il nuovo piano strategico è "molto ambizioso". Ma non per questo Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group, mostra titubanze. L’ambizione viaggia di pari passo con la consapevolezza. "Siamo convinti di poter raggiungere gli obiettivi. Si tratta di arrivare a 323 milioni di ricavi nel 2028".

Ambiziosi sono anche i progetti per il quartiere fieristico riminese, da realizzare con investimenti per 64 milioni. Perché il ‘cupolone’ non è più un sogno. Sarà realtà. Ad annunciarlo è lo stesso Ermeti, dando come arco temporale lo stesso del piano strategico, che ha come orizzonte il 2028. Ieg punta a terminare la riqualificazione dei due expo da qui a cinque anni. Si partirà prima con Vicenza, poi toccherà – presumibilmente dal 2026 – a Rimini. Nel frattempo saranno realizzati due padiglioni temporanei in vista di Ecomondo, evento in grande crescita che nell’ultima edizione (considerando anche Key Energy) ha generato 150mila presenze.

Nel business plan 2023-2028 spicca proprio il corposo piano di investimenti di Ieg. Le risorse sono destinate innanzitutto allo sviluppo dei quartieri fieristici, ma anche ad acquisizioni e crescita internazionale. Sul piatto ci sono, oltre ai 64 milioni di euro per Rimini, 59 milioni per Vicenza. "Potenzieremo la macchina produttiva, la nostra fabbrica. Questo – sottolinea Ermeti – irrobustirà la nostra competitività". Il ‘cupolone’ sarà realtà, dunque. Eccone i dettagli. "Sarà una grande cupola senza colonne, realizzata in legno e alta 44 metri, il doppio rispetto ai padiglioni attuali. La superficie prevista è di 30mila metri quadrati. Quest’area accoglierà la crescita delle nostre manifestazioni storiche, Sigep, Ecomondo e Ttg, ospiterà congressi e in accordo con l’amministrazione comunale – continua Ermeti – diventerà una vera e propria arena che permetterà al territorio di compiere un passo in avanti nell’organizzazione di eventi legati a sport, intrattenimento e musica". Il ‘cupolone’ – che sarà in zona ovest e il cui costo è lievitato rispetto ai 46 milioni previsti nel vecchio piano – potrà ospitare 15-20mila spettatori. "Pensiamo a eventi come l’Eurovision song contest: se avessimo già avuto questa struttura, Rimini avrebbe potuto ospitare la manifestazione". Nell’area nasceranno nuovi parcheggi. "Non dimentichiamo – dice il presidente – che nel 2026 il quartiere fieristico sarà servito da due fermate del Metromare. Nella prossima edizione di Beer&food attraction, a febbraio, sarà in funzione un sistema automatizzato col Telepass per evitare code". A proposito di viabilità, è destinato a uscire dal cassetto il progetto per la realizzazione del casello autostradale in zona Fiera, a 500 metri dai padiglioni. "Si creerebbe – l’istantanea di Ieg – un collegamento diretto tra autostrada e Fiera, in modo che il traffico per gli eventi non ostacoli il flusso cittadino".