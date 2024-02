Ieg in trasferta a Milano: confronto tra esperti sul futuro del turismo

Ieg va in ‘trasferta’ a Milano per discutere di turismo. Con la firma della società riminese, che in Fiera organizza Ttg Travel Experience e InOut The Contract Community, debutta oggi a Milano la prima edizione del Ttg Day. Si tratta di una giornata di approfondimento e confronto riservata ai professionisti del turismo e ospitalità, collocata idealmente a metà tra l’appuntamento fieristico di Rimini del 2023 e l’edizione 2024 che dal 9 all’11 ottobre nel quartiere espositivo riminese riunirà nuovamente tutta l’industria del turismo e dell’ospitalità italiana e internazionale. "Oltre che due manifestazioni fieristiche – dice il presidente di Ieg, Maurizio Ermeti – ogni anno, con Ttg e InOut, mandiamo in scena a Rimini, da sempre città strategica e motore di turismo, due straordinari laboratori di idee e produttori di contenuti, fondamentali per intercettare tendenze e innovazioni, trarre ispirazioni, creare format turistici, disegnare gli equilibri futuri della domanda e dell’offerta. E tema portante del Ttg Day saranno proprio I nuovi equilibri da costruire per affrontare le complesse sfide del mercato. Il nostro obiettivo è come sempre porci quali partner per le aziende".

Ttg Day si aggiunge così all’agenda degli incontri organizzati dalla divisione turismo e ospitalità di Ieg. A fare da guida nelle sessioni ispirazionali saranno il filosofo Umberto Galimberti, il linguista Alessandro Lucchini e Oscar Di Montigny, wise manager fondatore e presidente di Ideagate e Grateful foundation. Non mancheranno focus sui trend della domanda e dell’offerta. Benedetto Puglisi, director Deloitte financial advisory-real estate and hospitality, farà il punto sui modelli gestionali e tipologie di investimenti alberghieri adottati dall’hôtellerie italiana per adeguarsi ai nuovi equilibri del comparto europeo. Mentre l’indagine Ttg monitor farà luce sulle curiosità dal mercato dei viaggi internazionale e nazionale. Infine un approfondimento su come i tour operator si stiano adattando ai nuovi trend e l’intervento conclusivo del ministro Daniela Santanchè.