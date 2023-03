Ieg, ricavi in aumento del 58%: "Crisi alle spalle"

Il consiglio di amministrazione di Ieg ha approvato ieri il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato per il 2022. L’anno si è chiuso con 161,9 milioni di euro di ricavi, in aumento di 59,4 milioni (+58%) sull’esercizio precedente. I ricavi del quarto trimestre 2022 sono stati pari a 55,8 milioni. L’incremento del fatturato - al netto dei ristori Covid - è di 87,6 milioni di euro, e il margine operativo lordo si è attestato a 18,1 milioni, 23,8 in più rispetto al 2021, quando risultava negativo per 5,7 milioni. La posizione finanziaria netta (l’indebitamento) è di 95,4 milioni, contro i 105,6 milioni dell’anno precedente.

"Ieg chiude l’anno con ottimi risultati – commenta l’amministratore delegato Corrado Peraboni – che segnano il sostanziale recupero rispetto al contesto pre- pandemico, registrando nel secondo semestre dell’anno una performance, in termini di fatturato, superiore anche al 2019". Per il 2023, "vediamo buoni segnali di crescita – aggiunge Peraboni – confermati anche dal successo delle prime manifestazioni organizzate nei primi mesi dell’anno, che hanno raggiunto le performance migliori di sempre". "Confidiamo – continua ancora l’ad Peraboni – sul raggiungimento degli obiettivi del nostro piano industriale", sia in Italia sia sul mercato internazionale, "attraverso nuove partnership strategiche, nuove acquisizioni e l’espansione dei nostri prodotti".

I ricavi degli eventi organizzati direttamente da Ieg sono stati pari a 88,2 milioni, in aumento di 49,7 milioni rispetto al 2021, quando l’attività del gruppo era stata sospesa per buona parte del primo semestre. Il segmento eventi congressuali, condotto con la gestione del Palacongressi di Rimini e del Vicenza Convention Centre, nel 2022 registra ricavi per 14,8 milioni, in aumento di 7,9 milioni rispetto al 2021. L’attività congressuale, anch’essa inizialmente frenata dalla pandemia, ha visto svolgersi 122 eventi tra il Palacongressi di Rimini e quello di Vicenza. "Il business congressuale – sottolinea Ieg – è stato estremamente reattivo, dimostrando di tornare rapidamente ai livelli record pre-pandemici".