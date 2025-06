Ieg si mette a pedalare. Verso il futuro della bici

Ieg sale in sella e acquisisce Ibf, l’Italian bike festival. Stiamo parlando della manifestazione che si svolge al Misano world circuit e coinvolge il mondo della bicicletta. L’ultima edizione, nel settembre scorso, ha visto la presenza di oltre 600 brand insieme a 57mila consumatori finali e operatori del settore. Numeri importanti che mostrano una considerevole ricadute dell’evento sul sistema turistico. A Ibf, spiegano gli organizzatori, vengono presentate le nuove tendenze e l’innovazione in un ecosistema dell’accoglienza con oltre 300 hotel bike friendly presenti sulla costa romagnola. "IEG è un organizzatore fieristico globale – premette l’amministratore delegato di IEG, Corrado Peraboni – che guarda a settori in crescita, di forte respiro internazionale e in grado di offrire esperienza e contenuti di valore, oltre che business. Lavoreremo insieme allo staff storico per sviluppare ulteriormente Ibf, evento capace in questi anni di intercettare pienamente l’impennata del settore industriale di riferimento e la passione della gente per il cicloturismo". Fabrizio Ravasio, fra gli ideatori di Italian Bike Festival, accoglie IEG e guarda agli sviluppi futuri della manifestazione. "È un grande piacere per noi unirci a IEG per contribuire allo sviluppo dell’IBF. La visione di IEG ha sempre coinciso con la nostra nell’individuare la bici come chiave dell’economia del futuro e nel proporre la fiera come motore economico fondamentale per questo mercato. Insieme lavoreremo a consolidare l’Ibf sempre di più come hub cruciale per domanda e offerta, opportunità di business, ma ancor più come vetrina per l’innovazione". L’obiettivo di IEG è quello di dare ulteriore impulso alla crescita mostrata dall’evento nelle ultime edizioni. I manager fondatori resteranno insieme alla società fieristica al timone della manifestazione. IEG ha programmato lo sviluppo dell’Italian Bike Festival secondo un piano industriale condiviso e porterà la propria esperienza organizzativa. Da subito si agirà per incrementare il pubblico, investendo sulle relazioni e sul brand, anche in vista dello svolgimento di Velo-City, il principale appuntamento mondiale sulla ciclabilità previsto nel 2026 al Palacongressi di Rimini.

Andrea Oliva