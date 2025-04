Ieg tratta da mesi per gestire il Palas. Ma la politica frena

Li hanno visti transitare nei corridoi del municipio di Riccione, ma per mesi la trattativa è rimasta segreta. Quella dei vertici di Ieg non era una visita di cortesia agli amministratori, ma una missione esplorativa che si è concretizzata in una proposta economica che, se passasse, rivoluzionerebbe il settore congressuale provinciale. Da quanto è emerso, Ieg sarebbe intenzionata ad acquisire una piccola quota della PalaRiccione. Non solo. Il colosso avrebbe infatti avanzato anche la proposta di gestire il Palas in sinergia con il ‘gemello’ riminese. L’idea è quella di mettere a sistema le due strutture e creare così un polo congressuale in grado di aggredire il mercato italiano, sfruttando nel contempo la capacità di fuoco di Ieg.

L’offerta è stata fin da subito presa sul serio dalla giunta Angelini che si sarebbe impegnata nei mesi scorsi a chiudere l’operazione in tempi brevi. Ma è qui che entra in campo la politica. E le cose si complicano. Le perplessità non sono tanto legate alla bontà dell’investimento, a frenare i riccionesi è il timore che l’ingresso dei riminesi nella gestione venga letto in città come un’espropriazione di un bene strategico.

E qui bisogna fare un passo indietro e ricordare le battaglie combattute dalle giunte precedenti per difendere l’autonomia del Palas, ancora prima che venisse realizzato. Per anni si è parlato di un unico contenitore al confine tra le due città, ma l’allora sindaco Daniele Imola impose la sua linea e optò per fare le cose in proprio. Ci provò in seguito anche il presidente della Fiera Lorenzo Cagnoni, avances rispedite al mittente dai riccionesi. E veniamo ad oggi. Ieg si à rifatta sotto, proponendo un accordo che, in termini economici, sarebbe un affare per entrambi: soldi freschi nelle casse della PalaRiccione e nuove risorse, non solo economiche, per sviluppare l’attività dei due palazzi.

Tuttavia nel Pd in molti hanno storto il naso, di fatto frenando l’accordo, caldeggiato dalla sindaca Angelini e dal suo capo di gabinetto, Fabio Ubaldi. Non solo. Anche altri in maggioranza avrebbero stoppato l’operazione, preoccupati dalle reazione politiche innescate dallo sbarco di Ieg in città. Nelle ultime settimane è circolato anche il nome di Sabrina Vescovi come futuro presidente del Palas, l’esponente Pd più accreditata in base al curriculum, che però non si sarebbe detta disponibile ad avallare il passaggio del timone ai riminesi. L’ultimo incontro con Ieg si è concluso senza risultati. Le parti hanno preso tempo, il che fa pensare che le ragioni campanilistiche alla fine prevarranno su quelle economiche.