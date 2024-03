Ieg vola in Borsa. Titolo cresciuto del 70%

La crescita è stata vertiginosa. Mentre le rassegne di Ieg fanno il pieno di visitatori – l’ultima, Key, si è chiusa con un incremento delle presenze del 41% rispetto allo scorso anno – il titolo della società riminese vola in Borsa. Una crescita vertiginosa, appunto. C’è un dato che più di ogni altro ne è testimonianza: il valore delle azioni di Ieg è aumentato del 72,6% in sei mesi. La quotazione era di 2,78 euro ad azione il 4 settembre del 2023, è di 4,80 euro al primo marzo. Quest’ultimo non è il valore più alto: il picco è stato raggiunto l’8 febbraio scorso, a 5,30 euro.

Ma come si spiega una simile impennata? Certamente con il successo delle fiere e con la crescita internazionale della società, ma anche con il nuovo piano strategico 2023-2028 che come ammesso dal presidente Maurizio Ermeti è molto "ambizioso" e ha "ricevuto l’apprezzamento" degli investitori.

In sintesi, il business plan 2023-2028 modifica il precedente (2022-2027) tenendo conto degli "importanti risultati raggiunti" dalla società nel 2022 e nel 2023. Ieg stima ricavi per circa 323 milioni al 2028, con un Ebitda adjusted di circa 90 milioni e investimenti per 172 milioni previsti nel quinquennio. Ambiziosi sono i progetti per il quartiere fieristico riminese, da realizzare con 64 milioni di investimenti: tra questi spicca il ‘cupolone’, un’arena dedicata a eventi e sport che sarà pronta nel 2028. Si stimano dividendi tra i 16 e i 20 milioni nel quinquennio. All’indomani della presentazione del piano strategico, il presidente Ermeti ne aveva subito evidenziato gli effetti positivi sul titolo di Ieg. "Abbiamo superato il valore al momento dell’entrata in Borsa della società. Un bellissimo segnale" le parole di Ermeti pronunciate il 26 gennaio scorso. Quando il meglio doveva ancora venire.

Già, perché il valore di ogni singola azione di Ieg – che nel giugno del 2019, quando la società si è quotata, era di 3,73 euro – è aumentato progressivamente nella prima parte del 2024 (3,08 euro a fine 2023, poi 3,52 prima dell’avvio del Sigep), per poi schizzare ulteriormente in alto proprio dopo la presentazione del piano industriale: 4,10 euro il 29 gennaio, 5,30 l’8 febbraio. Il picco.