Ierardi confermato alla guida del Pd di Cattolica

Il Congresso del Partito Democratico di Cattolica di sabato scorso ha confermato Ivan Ierardi come segretario di Circolo, ampio consenso anche per la candidata alla Segreteria provinciale Giulia Corazzi e per il candidato alla segreteria regionale Luigi Tosiani. Ma per il circolo cattolichino l’altra novità è stato il ritorno al fianco di Ivan Ierardi, come vicesegretario, di Giuseppe Prioli, storica colonna del partito, in passato storico segretario ed anche assessore nelle precedenti amministrazioni di centro-sinistra.

"È un grande onore per me poter guidare per altri 4 anni il Partito Democratico di Cattolica – afferma Ivan Ierardi –. Ringrazio gli iscritti e le iscritte, la Sindaca Foronchi e gli altri amministratori e amministratrici di Cattolica e la federazione provinciale che in queste settimane hanno manifestato nei miei confronti attestati di stima e fiducia. Chiudo il primo mandato con un bilancio positivo. Siamo risultati essere ancora il primo partito in città, risultato che testimonia la qualità del lavoro svolto sul territorio dal Circolo di Cattolica".

Ma per mantenere il primato e soprattutto il governo della città alle prossime elezioni del 2027 il Pd dovrà confermare anche un’ampia coalizione di alleati nel centrosinistra. "Per il futuro, ci aspettano mesi di lavoro intenso – dice Ierardi – continueremo a lavorare con l’amministrazione comunale su temi importanti come la sanità e il sociale, la mobilità e il decoro urbano e, soprattutto il PUG, l’atto di pianificazione generale della nostra città, al quale daremo il nostro contributo come partito, attraverso un percorso partecipato aperto anche alla cittadinanza. Per l’importante appuntamento elettorale delle elezioni amministrative del 2027 sarà importante consolidare una coalizione ampia, capace di contenere anime diverse accomunate da un’idea di città".

Nella precedente elezione la sindaca Forochi ha vinto sostenuta proprio dalla coalizione di 6 liste: "Con il giusto mix si possono raggiungere grandi risultati".

