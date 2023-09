Igea Marina, continuano le visite guidate al Castello Benelli

Continua a stupire il ’ritrovato’ Castello Benelli, nella zona rurale di Bordonchio di Igea Marina, che ha riaperto le porte al pubblico durante l’estate. Domenica sono previste due visite guidate "esclusive", alle 18 e alle 20, seguite da un "concerto speciale". Nel salone principale di Castello Benelli "si svolgerà un concerto di canto lirico offerto e eseguito dall’Accademia Nota Music, accademia di alto perfezionamento per cantanti lirici e per esperti della voce, riconosciuta nel registro delle scuole di Musica dell’Emilia Romagna", spiegano gli organizzatori. La visita guidata attraverso le sale e i corridoi del Castello è a pagamento (10 euro, tariffa intera; gratuito, bambini fino a 10 anni), il concerto è gratuito. La prenotazione è obbligatoria, al link: https:palazzoboncompagni.itmostraconcerto-a-castello-benelli Via San Vito, 17 – Bellaria Igea Marina