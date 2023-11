Igea Marina sorpassa Bellaria. Lavori in corso per 13 milioni di euro

Il grande sorpasso. Altro che ’sorella’ povera di Bellaria. Altro che Cenerentola incompresa, che deve accontentarsi dei nomi aulici di tante sue strade, intitolate ad autori della classicità dal ’padre nobile’ Vittorio Belli. Almeno quanto ad opere pubbliche, tra quelle in corso e quelle in programma, Igea Marina ha superato Bellaria in puro stile Verstappen. L’elenco è lungo, e vale sui 13 milioni di euro. Vecchia Fornace, nuovo viale Ennio, strada di gronda in zona colonie, nuovo lungomare Pinzon, rifacimento e ampliamento della scuola Ferrarin, potenziamento del Beky Bay, prolungamento del braccio di levante - ovvero quello lato Igea Marina - del portocanale. Senza dimenticare il Centro culturale Vittorio Belli, e il Centro giovani Kas8, entrambi collocati a Igea, così come - da anni - il palazzetto dello sport. Bellaria si consola con lo stadio comunale Nanni, il nuovo lungomare ciclopedonale Raffaella Carrà, la scuola che verrà al posto del centro tennis ex Maf. Ma torniamo all’ex... Cenerentola, Igea. Per l’ex Fornace dei mattoni, destinata a diventare megaspazio polivalente, con centro culturale e ’culla’ per le start up, oltre a grande parco con lago, il Comune ha stanziato 4,23 milioni di euro ottenuti dai fondi del Pnrr. Lavori già finanziati, da concludere entro il 2026. Tre milioni di euro stanziati per la scuola Ferrarin: messa in sicurezza sismica, nuove aule e laboratori, nuova palestra. Per l’allungamento del molo con messa in sicurezza del portocanale stanziati 850mila euro. Per la strada di gronda, la parallela ferroviaria in zona colonie, che permetterà - questi gli obiettivi - di rilanciare diverse strutture oggi fatiscenti, ’regalando’ loro un fronte d’ingresso su quello che è sempre stato il retro, sono stati stanziati quattro milioni di euro. Tanti gli espropri effettuati dall’amministrazione comunale verso i numerosi frontisti coinvolti, praticamente tutti risolti in forma bonaria, senza contenziosi. Il primo stralcio dei lavori interesserà il tratto tra via Cardano e via Dei Mille, e avrà un costo di due milioni di euro.

Tra i fiori all’occhiello il rifacimento del cuore pedonale di Igea Marina, viale Ennio. L’amministrazione comunale ha previsto un investimento complessivo di oltre 800.000 euro, dei quali 200.000 dalla Regione. Prevista la riqualificazione a 360 gradi dell’intero tratto a mare della ferrovia, che consegnerà alla zona nuove pavimentazioni, un rinnovato progetto delle aree verdi, arredi e punti luce. Qui i lavori partiranno entro l’anno, con la conclusione prevista entro l’estate. Presentato anche, nelle linee guida, l’intervento del nuovo lungomare Pinzon di Igea, dall’intersezione con viale Ennio al portocanale. Un’opera attesa da anni, costi da quantificare. Insomma, pioggia di soldi, e di opere, su Igea Marina. Ma qualcuno storce il naso lo stesso: nel recente incontro al palaturismo, organizzato dal Obiettivo Comune e Noi ci siamo, l’ex sindaco Enzo Ceccarelli, igeano doc, ha detto: "Io tre milioni del nuovo lungomare di Bellaria li avrei utilizzati per fare il nuovo lungomare di Igea". Come dire, diamogli ’cappotto’.

Mario Gradara