"Igea rinasce col nuovo lungomare". Partono i lavori: timori sulla viabilità

Una promenade verde, inclusiva, sostenibile: così Igea Marina si prepara a ridisegnare il cuore del suo lungomare. Il progetto di riqualificazione di viale Pinzon, presentato ieri in municipio davanti a un centinaio di residenti e operatori, è pronto a partire. L’investimento, 3 milioni di euro equamente divisi tra Comune e Regione, interesserà un tratto lungo un chilometro, dal bagno 64 a piazza Alda Merini: i lavori partiranno a ottobre. L’opera è stata affidata all’associazione temporanea di imprese formata Mattei e Cbr, risultata vincitrice della gara pubblica.

Per il sindaco Filippo Giorgetti è "una storica occasione di rigenerazione urbana", ma dal pubblico non sono mancati timori e perplessità. In cima alle criticità c’è la viabilità: la chiusura di viale Pinzon per parecchi mesi causa lavori costringerà a deviare il traffico sulle vie parallele, e via Ovidio è stata definita "una strada ‘colabrodo’, inadatta a reggere flussi aggiuntivi di traffico – incalzano alcuni residenti – Se non viene subito sistemata, i disagi saranno enormi". Poi il capitolo sicurezza: a lavori ultimati, il viale sarà a senso unico. "Come potranno ambulanze e mezzi di soccorso transitare senza ostacoli?", incalzano ancora alcuni cittadini. La questione delle demolizioni fronte mare accende il confronto politico. "Le strutture verranno demolite. Cosa si fa?" chiede la consigliera Cristina Belletti (Pd), dando voce a chi teme conseguenze economiche e sociali per le 4-5 attività destinate a sparire. Poi l’arredo urbano: le panchine in cemento bianco – giudicate dai presenti molto simili a quelle di viale Ennio – sono state criticate per il design "troppo moderno e poco pratico". Infine, la questione del secondo tratto di viale Pinzon, dalla rotonda Dea porta al porto canale. Una parte della città che molti sentono dimenticata.

Di fronte alle perplessità e alle critiche Giorgetti difende a spada tratta il progetto di viale Pinzon: "Il nuovo lungomare sarà largo 15 metri, complanare, con nuovi alberi, una pista ciclopedonale, pavimentazioni drenanti e giardini della pioggia. La carreggiata resterà a senso unico, ma sarà ampia abbastanza per consentire il doppio senso in caso di emergenza". Sulle demolizioni delle attività Giorgetti chiarisce: "Abbiamo evitato espropri onerosi, lavorando a soluzioni condivise con i privati". E sul secondo tratto di viale Pinzon il sindaco rassicura: "Non è stato affatto dimenticato. Puntiamo a un progetto di partenariato pubblico-privato, ma se non funzionasse siamo pronti a procedere come Comune, con progetti e capitolati già definiti". "È un’occasione per dare nuovo slancio alla città – prosegue il primo cittadino – Un intervento che proietterà Igea Marina verso un modello family friendly, capace di coniugare turismo e qualità della vita". L’intervento sarà eseguito con due cantieri distinti: "Da via Giovenale uno avanzerà verso nord e l’altro verso sud". Per quanto riguarda i tempi "contiamo di riaprire tutte le aree entro maggio 2026, così da arrivare alla prossima estate con un nuovo volto del lungomare".

Aldo Di Tommaso