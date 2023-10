Il 19 apre Eurospar. La Lega all’attacco:: "Traffico e smog al quartiere Flora"

Aprirà il 19 ottobre a Santarcangelo il nuovo supermercato Eurospar, realizzato sulle ceneri dell’ex stabilimento Paglierani sulla via Emilia. "Deve ancora inaugurare, ma ci sono già problemi alla viabilità, specialmente nel quartiere del Villaggio Flora", attacca Marco Fiori, il capogruppo della Lega. Che precisa: "Non ho nulla contro il marchio Eurospar, ma i timori per la viabilità si stanno rivelando fondati". A causare i disagi i camion e tutti gli altri mezzi "che passano dalle strade del Villaggio Flora. Un quartiere residenziale è diventato l bretella di collegamento per smaltire tutto il nuovo traffico. Le rassicurazioni e le promesse fatte all’epoca dall’assessore Filippo Sacchetti sono state così completamete disattese". Per Fiori "far transitare i mezzi sulle e strade del Villaggio Flora è assolutamente sconsiderato" per il traffico generato, i pericoli per la sicurezza e l’inquinamento.